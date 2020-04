Kia VIBE permite comprar carro sem sair de casa

Reis Pinto Hoje às 13:00 Facebook

A Kia Portugal quer mudar o paradigma da compra de uma viatura, permitindo ao cliente, e sem sair de casa, escolher o modelo, cor, equipamento, motorização, pagar e esperar que o carro lhe seja entregue à porta.

O segredo está no Kia VIBE (acrónimo de Virtual Buying Experience, ou Experiência Virtual de Compra), uma experiência inovadora na Europa, de acordo com João Seabra, diretor-geral da Kia Portugal.

No centro logístico da marca, foi construído um estúdio, com cerca de 500 m2, onde estão 13 modelos em exposição e dois funcionários, denominados de Digital Genius. Quando o cliente estabelece o contacto na plataforma, seja através de computador, smartphone ou tablet, o Genius assume-se como um tradicional vendedor. Mas, aqui, mostra em Live Vídeo o exterior e o interior da viatura, permitindo ao comprador ver todos os pormenores que desejar.

"Caso naquele espaço não esteja o modelo ou a cor que o cliente pretende, o facto de o estúdio se situar no nosso centro logístico, onde podemos ter cerca de 800 carros em stock, permite-nos, em cerca de uma hora, preparar o carro que o cliente quer ver, colocá-lo em estúdio e ligar a cliente mostrando-lhe a viatura", referiu João Seabra.

Após a escolha do carro, pode ser marcado um test drive (não disponível para já, devido ao estado de emergência em que vivemos) ou, se o cliente assim o pretender, pode seguir diretamente para o processo de compra, sempre online.

É feita uma pré-avaliação junto da plataforma de crédito do Banco de Portugal, que, caso seja positiva, permite à Kia seguir com o processo. Para que o financiamento seja aprovado será necessário juntar os documentos normais num pedido de crédito e tudo validado através, por exemplo, da Chave Móvel Digital.

O crédito é aprovado em 24 horas e o carro entregue em casa do cliente, ou na morada que e indicar, no prazo de 15 dias.

Sendo certo que a venda de viaturas online anda só atinge os 10% a nível mundial, João Seabra realça que não se pretende acabar com os concessionários físicos e são eles que assegurarão sempre a manutenção dos veículos e podem entregar os carros comprados no VIBE. E a eles competirá, para já, a avaliação das retomas, que também pode ser feita em casa do cliente mas, no futuro, a pré-avaliação pode ser feita online, com o cliente a juntar online fotos ou vídeos da viatura a retomar.

"Todos os concessionários da Kia aderiram ao VIBE mediante o pagamento de uma taxa, que varia consoante a importância em termos de venda de cada um deles. Mas que fique claro que este não é um canal para vender carros mais baratos, pois que apenas beneficiará das campanhas e descontos em vigor. Esta é uma plataforma para o concessionário. O VIBE [www.kiavibe.pt] é mais uma alternativa para o cliente, que retira toda a pressão da compra num concessionário", referiu o diretor-geral da Kia.

João Seabra reconhece que os clientes "acham o processo de compra muito agressivo" e que "às vezes as pessoas se sentem intimidadas ao entrar num stand".

Também no VIBE estarão disponíveis vídeos da marca onde são demonstrados todos os sistemas de segurança e outros equipamentos da viatura.

A Kia Portugal pretende que 5% das vendas no primeiro ano sejam asseguradas pelo VIBE e João Seabra salienta que "este é o caminho". "O projeto está a despertar muito interesse noutros importadores da Kia e na própria marca", realçou.

Vantagens

Além de uma experiência de compra, a nova plataforma da Kia Portugal permite a cliente saber, de imediato, todo stock existente no país do modelo que quer comprar.

Por outro lado, a funcionalidade "Test Drive on demand" vai levar qualquer Kia a testar a casa do cliente num raio de 20 quilómetros ou mais se concessionário assim o entender.

O Live Vídeo já referido dá a possibilidade de o cliente marcar a hora a que pretender que o modelo seja mostrado e tem a vantagem acrescida de poder mostrar modelos que ainda não chegaram aos concessionários.

"O objetivo da MCK, importador da Kia para Portugal, foi o de proporcionar mais um canal de mercado à sua rede de concessionários, permitindo-lhes aceder ao universo do e-commerce através de um ativo que resulta de uma aposta comum e partilhada", explica João Seabra, sublinhando que "este é, acima de tudo, um investimento do importador para a sua rede de distribuição".

Por defeito, e salvo indicação em contrário, cada potencial cliente que acede ao Kia Vibe é assignado a um concessionário em função do código postal inserido aquando do seu registo. Depois dos passos iniciais, nomeadamente a configuração do modelo e aconselhamento por Live Vídeo, o contacto do utilizador é encaminhado para o concessionário, sendo este que assume o processo de compra e de gestão da documentação e a entrega da viatura.