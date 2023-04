Lancia volta a Portugal no próximo ano

A Lancia vai voltar a Portugal no próximo ano, com concessionários no Porto e em Lisboa, coincidindo com o lançamento do novo Ypsilon. O nosso país vai ser um dos primeiros da Europa a assistir ao relançamento da mítica marca italiana, que apresentou recentemente o seu plano estratégico a 10 anos. Estão previstos três novos modelos até 2026, data a partir da qual apenas serão apresentados veículos elétricos.

A marca vai concentrar-se nas maiores cidades nacionais, entre elas Lisboa e Porto, "onde se concentram os maiores mercados e o maior potencial de futuros clientes Lancia", referiu David Correia, Brand Manager da Lancia Portugal.

"É um privilégio para nós estarmos incluídos na primeira lista de países que farão parte do renascimento da Lancia. Há muito que Portugal se apaixonou pela Lancia, não só pela liderança indiscutível na competição de Ralis e pelo seu carácter desportivo, mas também pela capacidade histórica de fazer as pessoas sonhar", afirmou.

O CEO da marca, Luca Napolitano, destacou, por seu lado, "o novo passo em frente no plano de renascimento da marca para tornar a Lancia uma marca desejável, respeitada e credível no mercado premium europeu. Depois de termos anunciado o plano estratégico a 10 anos e a entrada da marca na Europa, nomeadamente em Espanha, França, Alemanha, Holanda e Bélgica, temos agora o prazer de anunciar que vamos entrar em Portugal".

Sabe-se que vão ser nomeadosr 70 novos concessionários em 70 cidades europeias para coincidir com a chegada do novo Ypsilon, que estará disponivel em versões híbridas e elétricas, no primeiro semestre de 2024.

"Teremos um modelo de distribuição inovador, com um número selecionado de concessionários, localizados nos centros das principais cidades e com o objetivo de oferecermos um elevado nível de qualidade, tanto "online" como "offline". E em Portugal vamos concentrar-nos nas maiores cidades, entre elas Lisboa e Porto e com uma significativa capilaridade de pós-venda", revelu Luca Napolitano.

Paixão italiana

A Lancia utilizou alguns critérios para selecionar os países e a respetiva rede de distribuição, sendo que o primeiro "é o amor e a paixão" pelo "Made in Italy", com Espanha, Bélgica, França e Portugal nas posições de liderança e o segundo a relevância das vendas online, com a Holanda e a Alemanha à cabeça.

O novo modelo de distribuição "envolve um número selecionado de concessionários" e baseia-se num conceito-chave que é "a qualidade sem cedências".

"Os novos showrooms irão permitir que o cliente viva uma experiência totalmente imersiva, tanto online como offline, recriando uma sensação caseira, através dos materiais, cores e atenção aos detalhes inspirados na arquitetura e no design italianos. Os novos showrooms seguirão o princípio de receção dos clientes num ambiente acolhedor", revela a Lancia.

O processo de renovação do modelo de distribuição iniciou-se com a recente apresentação da nova Identidade corporativa na flagship store de Milão e será concluído no primeiro semestre de 2024, para o lançamento do Novo Ypsilon.

O roteiro da Lancia

O plano estratégico a 10 anos da Lancia prevê a introdução de três novos modelos, um a cada dois anos, a partir de 2024, processo que vai começar com o Ypsilon. A partir de 2026, a Lancia apresentará apenas modelos 100% elétricos e, a partir de 2028, comercializará unicamente, viaturas 100% elétricas.

O caminho da marca italiana foi foi traçado com a apresentação do Lancia Pu+Ra HPE, "o manifesto para os próximos 10 anos, que transporta a marca para a nova era da mobilidade elétrica e que sumariza o nosso modo de conceber e experienciar o automóvel. Iniciando-se com o novo Ypsilon, os nossos automóveis do futuro serão inspirados pelo Lancia Pu+Ra HPE," referiu Luca Napolitano.

É um Lancia 100% elétrico, com uma autonomia anunciada superior a 700 quilómetros, um tempo de carregamento de pouco mais de 10 minutos e com um consumo energético inferior a 10 kWh/100km.

Denomina-se Lancia Pu+Ra HPE, sendo que "Pu+Ra" se refere à nova linguagem de design da marca, "pura e radical", enquanto "HPE" significa "High Performance Electric". O acrónimo HPE foi usado pela primeira vez na década de 70 do século passado no Lancia Beta, então significando "High Performance Estate", num símbolo de carácter desportivo e prático.