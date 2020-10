Leão mais pessimista que Centeno antecipa PIB nos 8,5% este ano

JN/Agências Ontem às 22:32 Facebook

O Ministério das Finanças prevê que o Produto Interno Bruto (PIB) caia 8,5% este ano, uma previsão mais pessimista do que a divulgada pelo Banco de Portugal (BdP) na semana passada (8,1%).

No relatório que acompanha a proposta de lei do Orçamento do Estado para 2021 (OE2021), o Governo fala de uma "forte contração" em 2020, e piora as previsões do Orçamento Suplementar (-6,9%) em termos de evolução económica, "resultado de uma quebra mais acentuada, face ao então estimado, nas componentes do consumo privado e exportações, assim como de uma contração do consumo público".

As previsões divulgadas esta segunda-feira pelo ministério liderado por João Leão contrastam com as divulgadas na semana passada pelo Banco de Portugal, agora liderado pelo ex-ministro Mário Centeno, seu antecessor, que aponta para uma queda de 8,1% do PIB em 2020.