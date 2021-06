Lei do jogo online já deu 400 milhões de euros ao Estado

Delfim Machado Hoje às 07:14 Facebook

A legalização dos jogos e apostas online já rendeu, em seis anos, 400 milhões de euros em impostos ao Estado.

Só no último ano, a receita bruta das operadoras legalizadas no mercado virtual cresceu 82,6%, ao passo que os impostos arrecadados quase triplicaram, sobretudo devido às limitações impostas pela pandemia ao jogo territorial. As casas de apostas e os especialistas querem que a lei seja reformulada para combater as casas ilegais.

Amanhã completam-se seis anos da publicação do Regime Jurídico dos Jogos e Apostas Online. A primeira operadora licenciada, a Betclic, só obteve a licença em maio do ano seguinte. Hoje, são 15 as casas de apostas e casinos online a operar de forma legal em Portugal. Juntas, desde a primeira licença, obtiveram mais de mil milhões de euros em receita bruta e renderam 400 milhões aos cofres públicos, contabiliza o Serviço de Regulação e Inspeção de Jogos.