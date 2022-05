Leonor Beleza continua na liderança da EPIS

JN Hoje às 16:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A lista eleita para os órgãos sociais da Associação EPIS - Empresários Pela Inclusão Social para o triénio 2022/2024 reconduziu Leonor Beleza, em representação do Grupo Delta-Nabeiro, na presidência da direção, que fica constituída por sete associados e, pela primeira vez, maioritariamente representada por mulheres (4 em 7).

"No mandato de três anos que agora se inicia, a nossa prioridade é estar ainda mais perto dos que mais precisam - crianças, jovens e famílias mais vulneráveis, incluindo imigrantes e refugiados - e chegar mais longe em termos de cobertura geográfica e de impacto dos nossos programas, com o apoio de cada vez mais empresas, instituições e outros parceiros alinhados com a missão da EPIS", refere Leonor Beleza, presidente da Direção da EPIS.

São desígnios da EPIS, para os próximos três anos, consolidar o trabalho que foi afetado pela pandemia nos dois últimos anos letivos, em particular o desenvolvimento do programa do pré-escolar e a avaliação experimental do programa do 1.º Ciclo; construir novos horizontes de cobertura geográfica presencial ou digital e de impacto dos programas EPIS e em parceria, em todo o país.

A EPIS pretende garantir a igualdade de acesso a uma carreira escolar com sucesso - com especial atenção às comunidades imigrantes e de refugiados, rurais, piscatórias e do interior e às idades dos 3 aos 8 anos -, para atingirem, pelo menos, os 12 anos de escolaridade e, de modo crescente, a licenciatura e o mestrado, em parceria próxima com o Ministério da Educação, os Governos Regionais, as autarquias e as empresas. A EPIS pretende também continuar a trabalhar as vocações e as competências profissionais, de modo a potenciar a empregabilidade e a inserção profissional dos jovens a partir do 3.º Ciclo.

Em 2022/2023 está previsto o lançamento de dois novos projetos: "Programa de educação para a saúde mental nas escolas", em parceria com a Zurich Foundation e a Universidade de Coimbra, e "Mais longe", programa piloto de capacitação de mães e pais para o aumento da qualificação das famílias mais vulneráveis, em parceria com a Junta de Freguesia de Pontinha e Famões (Odivelas). Em 2022-2024, a EPIS pretende ainda disseminar o "Mapa Mundo", programa para estimulação da curiosidade intelectual e cultura geral através da exposição dos alunos a experiências marcantes, a novos contextos e a diferentes profissões, lançado em 2021, em parceria com a Agrovete, e o "Dove - Eu confiante", programa de promoção da autoconfiança e imagem corporal positiva em jovens dos 2.º e 3.º ciclos do ensino básico, em parceria com a Unilever.