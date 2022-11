Espanha: "Levo duas botijas, encho o depósito de gasóleo e poupo mais de 40 euros"

Preço do gás em Espanha atrai portugueses. A mesma unidade do lado de cá da fronteira pode ser mais de 11 euros mais cara.

Um aviso afixado na secção do gás no primeiro posto de combustíveis de Tui, situado a escassos metros da velha ponte metálica que liga a Valença, indicia que é habitual a presença de portugueses. Dizem que o gás custa quase metade do preço praticado em Portugal. Não se fazem trocas. Quem comprar leva botijas (e respetivos adaptadores) utilizado em Espanha.

José Pereira, 70 anos, residente em Viana, há muito que as utiliza. Praticamente uma vez por mês, desloca-se a Tui [a cerca de 60 quilómetros de casa para encher o depósito de combustível e comprar gás.