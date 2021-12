Linha do Minho com novas carruagens até final de março

Diogo Ferreira Nunes DV/JN Hoje às 07:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Mudança na homologação do material circulante para autoridade europeia atrasa entrada nos carris do equipamento comprado a Espanha em meados do ano passado por 1,5 milhões.

Os utentes da Linha do Minho terão de esperar mais três meses para verem novas carruagens sobre carris. Até ao final de março serão postas em circulação as primeiras nove das 36 carruagens Arco que a CP comprou a Espanha em meados do ano passado e que vão ser usadas nos comboios interregionais.

"Nos nossos planos, pensamos que antes do final do primeiro trimestre de 2022 será possível colocar [o material] ao serviço", adianta ao JN/Dinheiro Vivo o presidente em exercício do conselho de administração da transportadora pública.

Até agora, a transportadora já recuperou seis carruagens e terá mais três composições prontas na próxima semana.

Mas para entrar na Linha do Minho é necessário cumprir duas etapas para obter a homologação.

"Falta o parecer da APNCF [Associação Portuguesa para a Normalização e Certificação Ferroviária] para submetermos o processo à ERA [Agência Europeia dos Caminhos de Ferro]. São processos sempre demorados", acrescenta.

Na próxima semana, será feita uma auditoria final às carruagens, que estão a ser recuperadas nas oficinas de Guifões, em Matosinhos.

PUB

O processo também está a ser acompanhado pelo IMT, enquanto Autoridade Nacional de Segurança Ferroviária.

A chegada aos carris das Arco estava inicialmente prevista para o primeiro trimestre deste ano, mas foi atrasada por questões burocráticas.

Desde novembro do ano passado que a homologação de novo material circulante é centralizada num único balcão europeu - ao abrigo das regras comunitárias - em vez de estar sob alçada das autoridades nacionais.

A alteração implica que a empresa envie mais documentos para obter autorização.

Conjuntos de três

Desde a inauguração da eletrificação da Linha do Minho, no final de abril, o serviço inter-regional é realizado com algumas das 11 locomotivas 2600 já recuperadas nas oficinas da CP de Contumil, no Porto, a rebocarem duas ou três carruagens Corail de segunda classe, habitualmente usadas no serviço Intercidades.

Assim que as carruagens Arco forem postas ao serviço, o esquema de comboios vai sofrer algumas alterações.

"Até termos nove conjuntos com três composições, o comboio circulará com carruagem de primeira classe, segunda classe e segunda classe bar".

Quando estiverem recuperadas as restantes nove unidades Arco, todas de segunda classe, os comboios inter-regionais do Minho "passarão a ser feitos com quatro carruagens em vez de três", adianta o gestor.

As novas carruagens também vão estrear o novo sistema de informação ao passageiro (NextStop), desenvolvido internamente pela transportadora pública.