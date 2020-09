Linha do Norte custa tanto em obras como fazer alta velocidade

Diogo Ferreira Nunes (DV/JN) Hoje às 07:39 Facebook

Duas horas e 58 minutos. Este é o tempo mínimo a partir de agora para percorrer, de comboio, os 336 quilómetros que separam Porto e Lisboa. As novas obras na Linha do Norte, junto a Gaia, vão agravar, em mais oito minutos, a viagem entre as duas maiores cidades portuguesas.

Este percurso vai demorar tanto tempo a fazer como em 1977, mesmo depois de terem sido investidos mais de 1,5 mil milhões de euros nas últimas três décadas na Linha do Norte. O mesmo montante que custaria fazer uma linha de alta velocidade que ligue o Porto e Lisboa em duas horas.