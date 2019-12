Linhas gerais da proposta do OE2020 apresentadas na terça-feira

Hoje às 16:27 Facebook

O ministro de Estado e das Finanças, Mário Centeno, apresenta as linhas gerais da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2020 na terça-feira, na Assembleia da República.

A proposta de Orçamento do Estado para 2020 vai ser entregue na Assembleia da República na próxima segunda-feira, começando a ser debatida em plenário, na generalidade, nos dias 9 e 10 de janeiro. A votação final global da primeira proposta orçamental desta legislatura está prevista para 6 de fevereiro.

Nas reuniões com os partidos representados na Assembleia da República, além da equipa das Finanças liderada por Mário Centeno, o Governo faz-se representar pelo secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Duarte Cordeiro.

O primeiro partido a ser recebido será o PSD, pelas 9 horas, seguindo-se 30 minutos depois o Bloco de Esquerda.

Entre as 10 horas e as 13 horas, com intervalos de 30 minutos, o Governo recebe o PCP, o CDS-PP, o PEV, o Chega e a Iniciativa Liberal.

Segundo o Governo, por impedimento de agenda do Livre, "a reunião com este partido realizar-se-á em momento posterior".

Contactado pela Lusa, fonte oficial do Livre disse à Lusa que a deputada única do partido, Joacine Katar Moreira, não participará na terça-feira na ronda de encontros com o ministro das Finanças por estar fora do país, na Conferência do Clima das Nações Unidas, que decorre em Madrid até ao próximo dia 13.