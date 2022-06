Lisboa mantém-se a rainha nos negócios, turismo e trabalho

Sónia Santos Pereira (JN/DV) Hoje às 07:35 Facebook

Entre os 308 municípios, são as principais cidades que garantem as melhores condições de atratividade.

A concentração da população portuguesa nos municípios mais urbanos e do litoral é uma realidade incontornável e facilmente explicada pela melhor qualidade de vida que estes territórios oferecem, assim como uma maior oferta de emprego. Não é, pois, surpreendente que Lisboa, Porto, Cascais, Braga, Coimbra, Vila Nova de Gaia e Sintra ocupem os sete primeiros lugares no Top 25 nacional quando sujeitos a uma análise sobre o clima de negócios, o desempenho turístico e as oportunidades oferecidas a novos residentes.

Este ranking surge no âmbito do último estudo do Bloom Consulting aos 308 municípios portugueses e, também sem surpresas, regista não haver nenhuma alteração nestas sete posições relativamente ao ano passado. Ou seja, os melhores dos melhores municípios portugueses consolidaram as suas posições, mesmo no ambiente adverso que marcou os últimos dois anos. Lisboa manteve a liderança nos três indicadores analisados.

O Bloom Consulting Portugal City Brand Ranking 2022 fica marcado "pelos primeiros passos no progressivo retorno à normalidade, esperando-se que o turismo, os negócios e as movimentações de talento voltem aos níveis registados antes da pandemia", diz Filipe Roquette, diretor da consultora. Na sua opinião, esta oitava edição é a "mais competitiva na história" do estudo, com muitas posições de topo da tabela separadas por décimas, o que revela o investimento e esforço dos municípios em construir "estratégias de marca que visam a melhoria dos seus desempenhos face a turistas, investidores, empresas, estudantes, trabalhadores, famílias e cidadãos".

A capital continua a afirmar-se como "a marca municipal mais forte de Portugal, com uma forte projeção internacional para turistas, investidores, estudantes e profissionais e rivalizando com outras grandes cidades europeias", sublinha o relatório. A par de Lisboa, o Porto segura firme a segunda posição a nível nacional e também nos três requisitos. A partir deste lugar, as variações nas categorias escrutinadas vão alternando.

Classificações

Cascais em terceiro

Depois de Lisboa e do Porto, Cascais afirma-se como o terceiro melhor município na classificação geral, mas surge em 5.º na atração de talento e em 6.º na atividade turística.

Aveiro cai

Aveiro apresenta-se como o único Município da lista dos 10 mais relevantes no contexto do estudo a perder terreno, acabando por fechar este ranking mais restrito.