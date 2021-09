Liverpool é o primeiro grande cliente do Hilton Porto Gaia

Sónia Santos Pereira (JN/DV) Hoje às 07:48 Facebook

A equipa de futebol do Liverpool e respetivo "staff" vão ser os primeiros grandes clientes do hotel Hilton Porto Gaia, que abre oficialmente as portas na próxima segunda-feira, após a conclusão de um investimento superior a 40 milhões de euros da Sabersal, empresa do universo da ECS Capital.

Segundo avançou Pedro Almeida, responsável pela área hoteleira da ECS, o Liverpool escolheu esta unidade para se hospedar por ocasião do jogo que vai disputar com F. C. Porto para a Liga dos Campeões, marcado para 28 deste mês. A equipa inglesa reservou 80 quartos por duas noites.

O novo hotel no Centro Histórico de Gaia é um projeto que data do início de 2008, lançado na altura pelo empresário Carlos Saraiva, e que veio ocupar os antigos armazéns de vinho do Porto da Delaforce/Gran Cruz.

É a segunda unidade da marca Hilton em Portugal e a primeira numa cidade do país, ocupa uma área de 32 mil m2, dividida por oito pisos, e responde por uma oferta de 194 quartos e suites. Uma das grandes apostas é o segmento turismo de negócios e eventos, disponibilizando para o efeito uma sala de congressos para 600 pessoas e um auditório com 350 lugares.

O hotel dispõe de um espaço de saúde e bem-estar, com 1100 m2. Piscina interior aquecida, espelho de água e uma área de descanso e relaxamento, juntam-se a um ginásio e um estúdio de ioga e Pilates, que se encontram a partir de segunda-feira abertos ao público em geral. Dentro das áreas sociais, destacam-se o restaurante e dois bares, um dos quais panorâmico.

O "objetivo principal é trazer grandes eventos para a cidade", mas o hotel quer estar "aberto à comunidade", sublinhou ontem, na apresentação da unidade, Mónica Gonçalves, diretora geral do hotel. Para isso, vai disponibilizar ao longo do dia um menu de snacks ligeiros e cocktails, o tradicional chá das 5 e uma seleção de bebidas. Soma-se a oferta do restaurante, que irá privilegiar a cozinha da região, numa interpretação contemporânea.

O hotel de cinco estrelas, que vai ser gerido em sistema de franchising pela Sabersal, está nas mãos dos fundos de recuperação da ECS Capital.

Os fundos da ECS Capital estão a negociar a venda de mais de 20 ativos. O negócio está avaliado em mil milhões de euros e, a concretizar-se, será o maior do ano no segmento de imobiliário de rendimento.