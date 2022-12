Lojas de brinquedos esperam recuperar na reta final das vendas de Natal

Hermana Cruz Hoje às 09:14 Facebook

Twitter

Partilhar

Os portugueses começaram mais cedo a fazer as compras de Natal, mas com intenção de gastar menos em brinquedos. Algumas lojas admitem "ligeiras quebras" na procura. E depositam todas as esperanças de recuperação na reta final das compras de Natal. Já as que falam em resultados positivos estão assentes nas promoções.

Os dados das buscas no site KantoKusta mostram que os portugueses tencionam gastar menos 3,48% em brinquedos, face ao mesmo período do ano passado.

"Ainda sem os números do principal mês do ano - o mês do Natal - 2022 irá representar uma quebra de cerca de 10% de faturação face a 2021", admite a Science4You, atribuindo a descida nas vendas ao mercado internacional. "É o que tem maior peso na nossa faturação (cerca de 80%) e alguns desses mercados estão a enfrentar uma conjuntura macroeconómica ainda mais grave do que a nossa", justifica a empresa.