Lojistas fintam a crise com vendas no Facebook para todo o Mundo

Há quem consiga compensar quebras de faturação na loja com redes sociais.

O comércio através das redes sociais, que hoje movimenta milhões em todo o Mundo, está a ser a tábua de salvação para muitos lojistas de rua ou de pequenos centros comerciais. Digitalizaram os seus negócios e foram para os diretos do Facebook em busca dos clientes que a pandemia continua a afastar do balcão. Vendas que vão cada vez mais pesando na faturação.

Os comerciantes descobriram, de forma autodidata, uma nova ferramenta e uma nova linguagem, adaptando-se com êxito a um canal de vendas desconhecido até então. Ao fim do dia, depois de fecharem a porta da loja, abrem a janela virtual para apresentar as novas coleções de vestuário ou calçado feminino. Aqui são elas quem mandam, são a audiência destas transmissões, com milhares de visualizações, que permitem a alguns destes comerciantes entrar até no mercado externo.