Lotes de chocolate Kinder retirados do mercado português "por precaução"

A Ferrero Ibérica retirou, esta quarta-feira, do mercado português alguns lotes fabricados na Bélgica como "medida de precaução", depois de terem sido registados casos de salmonela no Norte da Europa.

Segundo um comunicado da empresa, vão ser retirados os Kinder Schokobons, Kinder Surpresa Maxi T100grs e Kinder Happy Moments com data de validade entre 26/05/2022 e 21/08/2022. Os restantes ovos Kinder Surpresa de qualquer formato, o ovo de Páscoa Kinder Gran Surpresa e todas as restantes marcas Kinder não serão afetados pela retirada.

"A Ferrero Ibérica tomou a decisão de retirar voluntariamente do mercado português alguns lotes dos produtos como medida de máxima precaução, apesar de não ter sido detetada a presença de salmonela nas análises realizadas em qualquer produto Kinder", lê-se na nota.

Na terça-feira, vários produtos de chocolate da marca Kinder fabricados na Bélgica foram retirados do mercado francês por suspeitas de que possam ter sido o motivo de 21 casos de salmonela identificados no país, oito dos quais exigiram internamento. A Direção-Geral de Alimentação e Veterinária (DGAV) disse, na terça-feira, que está a acompanhar o caso dos chocolates Kinder retirados do mercado em França e que a informação recolhida indica que os lotes contaminados não vieram para Portugal.

A Ferrero Ibérica sublinha que "está a cooperar com as autoridades sanitárias locais para retirar os produtos o mais rapidamente possível".