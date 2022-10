Lucro da Galp sobe 86% para 608 milhões de euros nos primeiros nove meses

JN/Agências Hoje às 07:38 Facebook

Twitter

Partilhar

A Galp obteve um lucro de 608 milhões de euros, nos primeiros nove meses do ano, o que representa uma subida de 86% face ao mesmo período do ano passado, e de 187 milhões no terceiro trimestre, mais 16%.

Em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), sobre os resultados do primeiro trimestre e dos primeiros nove meses do ano da petrolífera, a Galp apontou que "os resultados no terceiro trimestre refletem um forte desempenho operacional em todos os segmentos de negócio, com atividades de 'Upstream' e Industrial a capturar o forte ambiente macro".

De janeiro a setembro, os lucros de 608 milhões de euros representam uma subida de 86% face ao resultado líquido ajustado do mesmo período de 2021.

PUB

Já os resultados do terceiro trimestre, com lucros de 187 milhões de euros, mostram uma subida de 16% face ao mesmo trimestre do ano anterior, mas uma descida face aos 265 milhões registados no segundo trimestre deste ano.

O resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (EBITDA) nos primeiros nove meses subiu 73%, para 2,9 mil milhões de euros, enquanto o do terceiro trimestre subiu 29%, face ao mesmo período do ano anterior, para 784 milhões de euros.

Em termos contabilísticos, o grupo registou 1.122 milhões de euros, nos primeiros nove meses, que comparam com um resultado negativo em 102 milhões, no mesmo período do ano passado.

Por áreas de negócio, o EBITDA da exploração e produção de petróleo ('upstream') subiu 17% no terceiro trimestre, para 612 milhões de euros, e aumentou 61% entre janeiro e setembro, para 2.290 milhões.

Já a área comercial registou um EBITDA de 103 milhões de euros, no terceiro trimestre, mais 18% em termos homólogos, e de 256 milhões de euros, nos primeiros nove meses, o que representa uma subida de 12%.

Quanto à área industrial, o EBITDA fixou-se em 48 milhões de euros, no terceiro trimestre, uma subida face aos 15 milhões registados no mesmo trimestre de 2021, mas muito abaixo dos 283 milhões do segundo trimestre deste ano.

De janeiro a setembro, o EBITDA da área industrial fixou-se em 333 milhões de euros, que comparam com 60 milhões registados no mesmo período de 2021.

Por fim, o negócio das energias renováveis gerou um EBITDA de 38 milhões de euros, no terceiro trimestre, depois das perdas de seis milhões de euros registadas no mesmo período do ano passado e de quatro milhões no trimestre anterior.

Assim, nos primeiros nove meses do ano, a área das renováveis da Galp registou um EBITDA de 34 milhões de euros, face a um resultado negativo em 14 milhões, no mesmo período do ano passado.

A Galp deverá ser abrangida pela taxa sobre lucros excessivos (diferença entre 2022 e a média dos três anos anteriores), a chamada 'windfall tax', decidida pela Comissão Europeia, e que em Portugal recebeu o nome de Contribuição Temporária de Solidariedade.

Esta medida determina que seja aplicada às produtoras de petróleo, combustíveis, gás e carvão uma taxa extraordinária de 33%.