Lucro da Mercedes-Benz quase sextuplica para mais de 23 mil milhões de euros

JN/Agências Hoje às 11:43 Facebook

Twitter

Partilhar

O fabricante automóvel Mercedes-Benz anunciou, esta quinta-feira, que teve um lucro de 23.396 milhões de euros em 2021, quase seis vezes mais do que um ano antes (4.009 milhões de euros).

Este resultado líquido, refere o construtor alemão em comunicado, foi influenciado pelo "efeito positivo" após a cisão do negócio de camiões Daimler.

A Mercedes-Benz incluiu nos resultados financeiros de 2021 o "efeito positivo extraordinário" de 9.200 milhões de euros do 'spin-off' da Daimler no quarto trimestre do ano passado.

Sem contabilizar o negócio de camiões da Daimler, o lucro teria sido de 11.100 milhões de euros no ano passado.

Quanto à faturação, esta melhorou, tendo registado um crescimento de 9% em termos homólogos, para 167.971 milhões de euros, apesar da queda observada nas vendas.

O resultado operacional, por sua vez, aumentou em termos homólogos no ano passado para 29.069 milhões de euros (+340%), suportado na venda de veículos mais caros e preços mais elevados, bem como no bom resultado das vendas de veículos usados, lê-se no comunicado.

A Mercedes-Benz prevê aumentar este ano a distribuição de dividendos para cinco euros por ação, contra 1,35 euros por ação no ano anterior, quando o resultado líquido foi prejudicado pela crise da pandemia de covid-19.

PUB

No ano passado, a Daimler dividiu-se em duas empresas independentes, uma para carros e carrinhas, que agora é a Mercedes-Benz, e outra para camiões e autocarros, que é a Daimler.

Até então, debaixo do "chapéu" da Daimler AG estavam três divisões: a Mercedes-Benz (dedicada a carros e pequenos comerciais), a Daimler Truck e a Daimler Mobility.