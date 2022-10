Lucro da Shell quase triplica para 25 mil milhões de euros

JN/Agências Hoje às 14:10 Facebook

A Shell revelou, esta quinta-feira, que teve um lucro líquido 25.156 milhões de dólares (25.359 milhões de euros) no primeiro semestre deste ano, quase três vezes mais o resultado observado no primeiro semestre do ano passado.

Além disso, a Shell também obteve um resultado líquido atribuível recorde no segundo trimestre do ano fiscal, na ordem dos 18.040 milhões de dólares (18.186 milhões de euros), refere a petrolífera em comunicado, esclarecendo que se deveu aos elevados preços do petróleo e do gás.

No entanto, o grupo energético anglo-holandês alertou para o impacto adverso nas suas contas para o período entre julho e setembro devido à queda das suas margens de refinação e à menor atividade no negócio de intermediação de gás natural.

Assim, a empresa espera que os resultados comerciais e de otimização do negócio integrado de gás "sejam significativamente inferiores" na comparação com o segundo trimestre deste ano, fruto da sazonalidade e da volatilidade do mercado.

A Shell explicou que a margem de refinação indicativa para o terceiro trimestre caiu para 15 dólares, contra 28 dólares no segundo trimestre deste ano.

Nesse sentido, isso significará um impacto negativo entre 1000 e 1400 milhões de dólares (1.008 e 1.411 milhões de euros) no resultado operacional bruto ajustado (EBITDA) face aos três meses anteriores.

Além disso, a empresa espera que a margem indicativa para produtos químicos seja negativa no terceiro trimestre do ano fiscal (-27 dólares a tonelada), na comparação com a margem positiva de 86 dólares a tonelada no segundo trimestre deste ano.

Assim sendo, isso terá um impacto negativo entre 300 milhões de dólares e 600 milhões dólares (302 milhões de euros e 605 milhões de euros) no EBITDA ajustado dos produtos químicos no terceiro trimestre, face ao segundo trimestre deste ano, lê-se na nota citada.