Lucros da EDP Renováveis crescem 2%

JN/Agências Hoje às 22:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A EDP Renováveis registou um resultado líquido recorrente de 671 milhões de euros em 2022, um aumento de 2% em relação ao ano anterior.

De acordo com comunicado da EDP Renováveis (EDPR) enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), as receitas da empresa aumentaram 35% para 2,4 mil milhões de euros.

"Esta forte performance ao nível operacional foi suportada por um aumento de 10% na produção renovável e uma melhoria do preço médio de venda para Euro65/MWh [megawatt hora], especialmente nos mercados europeus", destacou, na mesma nota.

PUB

Por sua vez, o EBITDA (resultado antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) "aumentou 23% em relação ao ano anterior, para 2.157 milhões de euros", suportado pela "melhoria operacional assim como a execução de cinco transações de Rotação de ativo em Espanha, Polónia, Itália, EUA e Brasil, que envolveu 1,0 GW de ativos eólicos e solares".

De acordo com a empresa, "este crescimento sólido do EBITDA foi parcialmente mitigado pelos maiores custos financeiros".

Segundo a EDPR, o seu investimento bruto aumentou para 5,1 mil milhões de euros, face aos em 2,9 mil milhões de euros registados em 2021, o que reflete "o crescimento da EDPR com 2,1 GW [gigawatts] de capacidade instalada em 2022 e 4,0 GW de capacidade renovável em construção".

Este montante, "permitiu à EDPR expandir a presença internacional, quer através de Capex investido no período, quer através de investimentos financeiros com a aquisição da Sunseap na APAC, um portfólio solar no Vietname e Kronos, com um 'pipeline' de desenvolvimento solar maioritariamente na Alemanha e nos Países Baixos", indicou.

Por outro lado, os custos operacionais aumentaram 36% face a 2021, destacou, "incluindo os impostos de recuperação na Europa (98 milhões de euros contabilizados nos resultados, dos quais 63 milhões de euros na Roménia e Polónia ao nível de custos operacionais, e 35 milhões de euros em Itália contabilizados ao nível de impostos), assim como aumentos de custos com pessoal depois do incremento do número de empregados (impactada significativamente pela aquisição da Sunseap)" sendo que os "custos com fornecimentos e serviços externos ficaram em linha com os maiores custos da indústria relacionados com a inflação".

De acordo com o comunicado da EDPR, a dívida líquida aumentou para 4,9 mil milhões de euros, um crescimento de dois mil milhões de euros face a dezembro de 2021, "refletindo um aumento de investimentos para suportar o crescimento futuro".

No final de 2022, a EDPR contava com 3.086 colaboradores, um aumento de 44% em relação a 2021, um valor impactado pela inclusão dos colaboradores da Sunseap, adquirida no ano passado.