Lucros da Mutualista Montepio cresceram 27%

A Associação Mutualista Montepio Geral teve lucros consolidados de 90,8 milhões de euros em 2022, mais 26,9% do que em 2021.

No final de 2022, o capital próprio da mutualista cresceu 35,5% para 201,9 milhões de euros.

O ativo líquido desceu 3% para 22.224 milhões de euros, o que a mutualista atribui à redução das "disponibilidades e aplicações por via da amortização de dívida emitida pelo Banco Montepio e pela aplicação de liquidez em títulos, geradores de maior rendimento, com aumento do respetivo peso no total do ativo".

O relatório e contas de 2022, divulgado esta quinta-feira, inclui a certificação legal de contas da PwC, referindo a auditora que no ativo do Montepio estão incluídos cerca de 900 milhões de euros de ativos por impostos diferidos originados no balanço da mutualista.

Por causa destes ativos por impostos diferidos, a opinião da auditora é "com reservas", pois considera novamente que a mutualista não conseguirá gerar resultados para recuperar esses ativos por impostos diferidos na totalidade e que a sua contabilização sobreavalia os capitais próprios e os resultados "por um montante materialmente relevante".

Esta quinta-feira, na conferência de imprensa de apresentação dos resultados de 2022, o presidente, Virgílio Lima, disse que a mutualista respeita a opinião da PwC "mas discorda dela", pois considera que o valor contabilizado é recuperável e que estudos de outros especialistas também o têm dito.

O gestor disse ainda que a PwC se manterá como auditora do grupo, após ter vencido o concurso para auditores recentemente feito.

Ainda em 2022, a margem financeira da Associação Mutualista Montepio Geral subiu 6,6% para 296,9 milhões de euros com o aumento das taxas de juro de mercado, sobretudo juros de crédito.

Os proveitos inerentes a associados e prémios de seguros (líquidos de resseguro) aumentaram 21% para 1.130 milhões de euros.

Os gastos de funcionamento caíram 1,3% para 354,3 milhões de euros.

A Mutualista Montepio fechou 2022 com 606.483 associados, mais 4.877 do que em 2021.

A Associação Mutualista Montepio Geral é o topo do Grupo Montepio, que detém várias empresas, com destaque para o banco.

O Banco Montepio teve lucros de 33,8 milhões de euros em 2022, cinco vezes mais do que os 6,6 milhões de euros registados no final de 2021.

Nas seguradoras, a Lusitânia Seguros teve lucros de 5,1 milhões de euros em 2022 (acima dos 1,2 milhões de euros em 2021) e a Lusitânia Vida teve lucros de 7,5 milhões de euros (abaixo dos 5,5 milhões de euros em 2021).

Ainda na conferência de imprensa, questionado sobre a adaptação da mutualista ao regime de solvência para que a sua supervisão passe a ser feita pelo regulador dos seguros, Virgílio Lima disse que tem havido contactos com a Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) para que haja adaptações à legislação de modo a que tenha em conta as especificidades da mutualista, que funciona de modo diferente de uma seguradora.

"Esse trabalho decorre em diálogo com a ASF", afirmou.