Lucros de supermercados e energéticas disparam

Galp, EDP Renováveis, Jerónimo Martins e Sonae MC somam mil milhões no primeiro semestre. Dona do Continente com saldo positivo de 62 milhões.

Mil milhões de euros é a soma dos lucros registados no primeiro semestre deste ano por apenas quatro empresas, duas de bens alimentares e duas do setor energético. Após os resultados líquidos da Galp, da EDP Renováveis e da Jerónimo Martins terem disparado face ao mesmo período do ano passado, foi a vez da Sonae MC, empresa responsável pelo retalho, reportar lucros de 62 milhões de euros, com um crescimento de 29,3%.

São lucros que surgem num contexto de maior inflação, com os preços da energia e dos bens alimentares a disparar com a crise agravada por uma guerra que se prolonga desde o final de fevereiro na Ucrânia.