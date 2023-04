Luís Miguel Ribeiro: "Se este Governo corrigir o rumo, deve manter-se"

Presidente da AEP critica desenho e ritmo da execução do PRR. A atual perda e poder de compra é irrecuperável.

As empresas precisam de um Estado mais eficiente e menos penalizador ao nível fiscal. As famílias e as empresas vivem um momento difícil, resultado da combinação de uma inflação elevada com altas taxas de juro. A perda de poder de compra é irreversível. Luís Miguel Ribeiro, presidente da Associação Empresarial de Portugal (AEP) desde julho de 2020, garante que os investidores querem apenas estabilidade e previsibilidade das políticas, seja qual for o Governo.