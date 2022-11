Madeira é o "Melhor Destino de Cruzeiros da Europa"

JN/Agências Hoje às 11:05 Facebook

A Madeira foi eleita como "Melhor Destino de Cruzeiros da Europa", um galardão atribuído pelos World Cruise Awards na primeira vez em que a região foi nomeada.

"A Madeira é a grande vencedora dos prémios World Cruise Awards na categoria de 'Melhor Destino Europeu de Cruzeiros'", diz a nota divulgada pela Secretaria Regional da Economia, acrescentando que "esta foi a primeira vez que a região autónoma foi nomeada, de forma espontânea, pela organização do concurso".

Segundo o executivo madeirense, na base deste prémio esteve " um trabalho contínuo desenvolvido ao longo dos últimos anos pela APRAM - Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira, nomeadamente durante a pandemia, que obrigou a uma constante reinvenção e adaptação para responder às novas exigências do mercado".

Também foi criada e divulgada, em 2021, a nova assinatura "Your Safe Port" ("O Seu Porto Seguro", em português) e foi reforçada a aposta numa relação de proximidade com as várias companhias marítimas e parceiros do setor.

"Os bons resultados são demonstrados pelas escalas conseguidas este ano, que demonstram que a Madeira é um destino consolidado e reconhecido", é sublinhado na nota.

Entre janeiro e outubro de 2022, os portos do arquipélago receberam 227 escalas e mais de 250 mil passageiros.

Em 2021, no total do ano, foram registadas 125 escalas e um movimento de 117.289 passageiros.

"A todas estas medidas, acresceu o forte investimento efetuado no Porto do Funchal, num valor superior a seis milhões de euros, que permitiu, por exemplo, a construção do novo terminal no cais seis, a substituição dos cabeços de amarração do cais sul, a par do reforço do manto de proteção do porto do Funchal", complementa o Governo Regional.

Para o secretário regional da Economia, esta distinção atribuída à Madeira vem "reconhecer, premiar e celebrar a excelência no setor global de cruzeiros".

Citado na nota, Rui Barreto destaca o "reconhecimento do trabalho realizado na região nos últimos anos em prol do turismo de cruzeiros, que tem permitido à Madeira ocupar um lugar de destaque a nível nacional no que se refere ao número de escalas, assim como de passageiros".

O governante recorda que "o Porto do Funchal foi o primeiro porto a abrir a nível nacional após a covid para receber navios de cruzeiro, depois de reunir todas as condições em termos de equipamento e infraestruturas, de forma a garantir que era uma porta de entrada segura".

Por seu turno, a presidente do conselho de administração da APRAM, Paula Cabaço, considera que "esta distinção é um grande orgulho, refletindo o sucesso da nova estratégia levada a cabo pelos Portos da Madeira na sequência da covid".

A responsável sublinha que as medidas adotadas permitiram "reconstruir a confiança dos turistas de cruzeiros, estimulando a procura e mantendo a região no topo das preferências do turismo de cruzeiro europeu".

"Esta distinção vai certamente trazer frutos bastante positivos para o futuro que se avizinha", conclui a presidente da APRAM, também citada no comunicado.

Os World Cruise Awards foram atribuídos, pela primeira vez, no ano passado. Na edição agora anunciada, o Terminal de Cruzeiros de Lisboa foi distinguido com o prémio de "Melhor Terminal de Cruzeiros da Europa".

Nos World Travel Awards, criados em 1993 e considerados os "oscars do turismo", a Madeira já conquistou por oito vezes o galardão de "Melhor Destino Insular da Europa" e, por sete vezes, o de "Melhor Destino Insular do Mundo".