Maior banco da Europa comprou filial britânica do Silicon Valey por uma libra

O HSBC, o maior banco europeu, comprou, esta segunda-feira, a filial do banco Silicon Valley (SVB) no Reino Unido por pouco mais de um euro.

O negócio do banco britânico foi confirmado pelo ministro das Finanças do Reino Unido, Jeremy Hunt.

O colapso do SVB é considerada uma das mais importantes desde a crise económico-financeira de 2008.

O banco que colapsou no final da semana passada tinha ativos de 209 mil milhões de dólares (196 mil milhões de euros).

A FDIC - Federal Deposit Insurance Corporation - comunicou, esta segunda-feira, que todo o dinheiro depositado no banco estaria disponível.

O Silicon Valley Bank anunciou falência na sexta-feira e o Signature Bank também fechou depois, mas, entretanto, a Reserva Federal dos EUA anunciou que disponibilizará "financiamento adicional" aos bancos norte-americanos para ajudar a garantir que as instituições tenham capacidade para satisfazer as necessidades "de todos os seus depositantes".

Bolsa de Nova Iorque, esta segunda-feira, após a falência do Silicon Valley e do Signature Foto: Timothy A. Clary/ AFP

O Governo dos EUA garante que os contribuintes não vão assumir as perdas e que os depósitos vão estar totalmente acessíveis.

O SVB, com sede na Califórnia, anunciou na quarta-feira que estava a tentar realizar um aumento de capital para ultrapassar as suas dificuldades financeiras.

O anúncio levou muitos clientes a retirar os seus fundos e os reguladores encerraram o banco na sexta-feira por falta de liquidez. Posteriormente, o preço das ações da empresa entrou em colapso, o que, por sua vez, afetou o setor bancário em geral, tanto nos Estados Unidos como em outros países.

Wall Street segue no "verde" apesar das dificuldades de bancos regionais

A bolsa de Nova Iorque seguia esta segunda-feira positiva, com os investidores à espera de um abrandamento no ciclo de subida das taxas de juro da Reserva Federal, depois da turbulência causada pelo colapso do SVB.

Às 15.30 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,89% para 32.179,03 pontos e o Nasdaq, dominado pelo setor tecnológico, avançava 1,37% para 11.291,77 pontos.

O índice alargado S&P 500 ganhava 0,73% para 3.889,97 pontos.

Os índices começaram por negociar com ligeiras descidas, mas recuperaram depois e voltaram a terreno positivo.

Pouco antes da abertura do mercado, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que os "americanos podem confiar na solidez do sistema bancário", após a turbulência causada pelo colapso, na sexta-feira, do banco californiano SVB.

Medina garante que sistema europeu é mais robusto

O ministro das Finanças afirmou, esta segunda-feira, em Bruxelas, que o sistema bancário europeu não é comparável ao dos EUA, sendo "mais robusto" e com "regras mais apertadas", deixando uma mensagem de tranquilidade que também foi passada pelo comissário europeu para a Economia, Paolo Gentiloni. "Não há qualquer risco significativo", garantiu Gentiloni.