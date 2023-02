Maior evento de embalagem e logística regressa à Exponor em abril

JN Hoje às 14:48 Facebook

O Porto recebe, nos dias 19 e 20 de abril, a Empack e Logistics & Automation, o maior evento de embalagem e logística do país. A mostra vai realizar-se na Exponor, em Matosinhos.

A Empack e Logistics & Automation Porto vai voltar a abrir as portas para dar a conhecer e reunir as melhores marcas do mercado e debater o panorama atual de áreas como a embalagem, armazenagem, manutenção, transporte e logística. A grande novidade deste ano é a estreia da marca Transport & Delivery, que funde o setor do transporte à Empack e Logistics & Automation.

"O Transporte é fulcral para a evolução da logística. E, por isso, quisemos dar palco também a estes stakeholders. Investimos em stands específicos e adaptados às necessidades das empresas de transporte e indústrias auxiliares, para que tenham as condições ideias para participarem. Acreditamos que será uma mais-valia para todas as empresas e uma grande oportunidade para dar a conhecer os mais recentes avanços tecnológicos e desenvolvimentos da indústria", diz Oscar Barranco, diretor do evento, em comunicado.

A mostra vai incluir uma sala de networking e de uma zona de exposição com o objetivo de avaliar novos produtos, promover negócios e trocar experiências.

"O transporte já não é apenas o simples transporte. Hoje é complementar e integrante numa cadeia logística onde é tão importante ou mais, como a embalagem e a distribuição, sempre com a garantia da entrega, que é um dos fatores mais importantes para a atividade transitária. Entregar na hora, no local, no prazo e no preço acordado são as condições das quais não abdicamos, condições para as quais trabalhamos afincadamente tendo em vista o bem-estar de todos os clientes", afirma António Nabo Martins, presidente Executivo da Associação dos Transitários de Portugal.

As inscrições para o evento já estão abertas e podem ser feitas aqui.