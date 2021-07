Maior evento de vendas pela primeira vez em Portugal entre 13 e 15 de julho

JN Hoje às 21:16 Facebook

Vila Nova de Gaia é o palco escolhido para o maior evento de vendas jamais realizado em Portugal. A cimeira, que decorre entre 13 e 15 de julho, vai reunir mais de 50 oradores nacionais e internacionais de referência na área.

O Top Sales Summit desenvolve-se num modelo que reforça o networking presencial e a audiência online, as parcerias estratégicas, o envolvimento do lado da procura e oferta de países de língua oficial portuguesa, acrescentando e criando valor. Tem como destinatários estratégicos as associações especializadas e setoriais, os estabelecimentos de ensino, as entidades públicas, as startups, a par de diretores e gestores comerciais, profissionais liberais, estudantes e público interessado na temática.

O grande objetivo da maior apresentação nacional de conteúdos qualificados em tempo de recuperação económica é mostrar e apresentar as novidades num contexto altamente profissional, para aumentar a notoriedade e a visibilidade das marcas e das empresas. O formato híbrido em que se vai realizar a cimeira vai permitir a partilha de informação e conhecimento, numa fase em que é fundamental reinventar processos para desenvolver uma estratégia comercial de sucesso.

O Top Sales Summit é organizado pela Zest - Marketing e Eventos e ocupa o Auditório Municipal, o edifício da Gaiurb e o The Lodge Hotel, entre as 9 e as 18 horas durante os três dias.

Top Sales Summit 2021

O evento é também uma oportunidade para apresentar as mais recentes novidades da new sales school e sensibilizar todos os atores do caminho de compra e todas as fases do ciclo da venda e recrutar profissionais da área, descobrir oferta académica e formativa, assim como a aprendizagem das melhores técnicas de priorização das oportunidades que realmente fecham negócios.

"Para Vila Nova de Gaia é muito importante receber um evento desta dimensão e com esta orientação estratégica num momento em que procuramos soluções para a retoma económica e para a recuperação dos negócios em diferentes setores de atividade. Queremos potenciar o tecido económico, colocando à disposição ferramentas de futuro para inovar, captar talentos e desenvolver o território. Incentivamos abordagens mais arrojadas, pelo que recebemos o Top Sales Summit com entusiasmo", salienta António Miguel Castro, Presidente da Inovagaia.