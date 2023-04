Mais 24 horas para entrega de propostas à compra da Efacec

JN/Agências Hoje às 19:29 Facebook

Twitter

Partilhar

O prazo para os concorrentes à compra da Efacec apresentarem propostas vinculativas e melhoradas foi prorrogado por 24 horas, terminando na terça-feira.

O prazo inicial para os cinco candidatos à compra da Efacec apresentarem propostas vinculativas e melhoradas face às ofertas já entregues terminava esta segunda-feira, mas "foi prorrogado por 24 horas", disse à Lusa fonte oficial da Parpública.

A apresentação da chamada "Best and Final Offer" (BAFO) é mais uma etapa no concurso para a reprivatização dos 71,73% do capital da Efacec, detidos pela Parpública.

PUB

A resolução que determinou a abertura da segunda fase da venda da Efacec, dirigida às cinco empresas que fizeram propostas, foi aprovada pelo Conselho de Ministros de 2 de março.

"A expectativa é que agora, com vista à apresentação de propostas vinculativas e melhoradas, o calendário possa prosseguir", disse, na ocasião, a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva.

Segundo o comunicado do Conselho de Ministros então divulgado, foram admitidas a participar a "Mota-Engil Capital, S.A.; Mutares Iberia, S.L.; Oaktree Capital Management, L.P.; Oxy Capital -- SGOIC, S.A.; Agrupamento constituído pelas sociedades Grupo Visabeira, S.A. e SODECIA -- Participações Sociais, SGPS, S.A.".

O Governo aprovou em novembro do ano passado um novo processo de reprivatização da participação social do Estado de 71,73%, com um novo caderno de encargos, depois de ter anunciado em 28 de outubro que a venda da Efacec ao grupo DST não foi concluída por não se terem verificado "todas as condições necessárias" à concretização do acordo de alienação.