Mais 87 milhões para centros de investigação na área da economia do mar

São 87 milhões de euros para criar sete centros de investigação e desenvolvimento de produtos para a economia do mar no Algarve, Lisboa, Oeiras, Peniche, Aveiro, Leixões e Açores. O anúncio foi feito, esta terça-feira, por Ricardo Serrão Santos na abertura da Expo Fish Portugal. O ministro do Mar disse ainda que está a ponderar reduzir as taxas pagas à Docapesca pelos pescadores para minimizar os impactos da subida do preço dos combustíveis no setor. A feira, inteiramente virtual, está a decorrer até amanhã com o objetivo de promover os produtos do mar portugueses junto de novos mercados externos.

Serrão Santos diz que é preciso "promover a ligação entre as academias e as indústrias e os empreendedores em contextos da biotecnologia azul, das energias oceânicas, robótica submarina, das engenharias, construção naval" e, para isso, conta com este investimento no Hub Azul - Rede de Infraestruturas para a Economia Azul, já previsto no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR). O Hub Azul terá, ao mesmo tempo, uma estreita ligação às universidades e pretende aproximar investigação e indústria, que, admite o ministro, ainda não têm "a ligação necessária".

Quanto à feira, frisou, é uma forma de o peixe entrar na revolução digital. Afinal, lembra, sejam em conservas, congelado ou fresco, "é o produto agroalimentar português com maior peso nas exportações, seguido do vinho, azeite e hortícolas".

À margem da feira e no Dia Nacional do Mar, Ricardo Serrão Santos disse ainda estar a estudar "várias hipóteses" de compensar o setor das pescas pelo aumento dos preços dos combustíveis.

"Os apoios poderão passar por diminuir os custos relacionados com as taxas pagas à Docapesca", frisou, afastando a possibilidade de regular preços ou de subsidiar a compra de combustível.

Com 80 expositores e mais de 300 visitantes de 32 países, a Expo Fish, organizada pela Docapesca, tem um espaço expositivo virtual, onde é possível visitar os vários stands, ver os vários produtos e agendar reuniões, e um ciclo conferências a decorrer até amanhã. Para as empresas é, diz Sérgio Faias, da Docapesca, uma oportunidade de apresentar produtos, partilhar ideias, conseguir novos negócios e alargar a rede de contactos.