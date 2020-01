Mais de 101 mil reclamações em 2019 batem recorde

Ana Marcela Ontem às 23:55, atualizado hoje às 08:13 Facebook

Crescimento das compras online está a fazer disparar clientes insatisfeitos em vários setores. CTT foi a empresa mais visada no Portal da Queixa.

Mais de 101 mil reclamações chegaram ao Portal da Queixa no ano passado, mais 13,8% do que em 2018. Telecomunicações continuam a dominar as queixas dos consumidores nacionais, mas com mais portugueses a comprarem online o número de reclamações no setor das entregas também disparou. Os CTT foram a empresa que gerou maior descontentamento: num ano viu subir 17,9%, para 6293, o número de reclamações. Foi a empresa com mais queixas.

Em média, os portugueses registaram 275 reclamações por dia no Portal da Queixa, que fechou o ano com 101 033 reclamações. Mais cerca de 14% do que no ano anterior, mas desta vez a grande responsável não foram as telecomunicações, que com 11 270 registos, viu subir apenas 0,8% o seu volume de queixas. "O principal motivo de reclamações foi relativo ao comércio eletrónico em toda a sua dimensão", diz Pedro Lourenço, CEO do Portal da Queixa. No setor do correio, transporte e logística, o segundo mais reclamado, as queixas dispararam 27,7%, para 10 647 - com os CTT a representar 59,1% do bolo -, mas no do comércio e tecnologia (4840) e no de moda e vestuário (3179) o descontentamento dos consumidores disparou 25,8% e 66,6%, respetivamente.

Os serviços de administração pública (9184, mais 30,1%) e os transportes públicos (5875, mais 22,4%) também geraram queixas. "Os atrasos nos pagamentos das pensões dominaram o ano nos serviços da Segurança Social, as reclamações à ADSE intensificaram-se nos últimos meses, mas os serviços públicos do Estado que maior aumento registaram foram o SEF, com as dificuldades de agendamento, e o IMT com a emissão das cartas de condução, as licenças de TVDE (plataformas como o Uber) e os cartões ADR (certificação de condutores de mercadorias perigosas)", realça Pedro Lourenço.

PORMENORES

Quem recua?

Do top 10 dos setores mais reclamados, há apenas um que vê recuar o número de queixas: a água, eletricidade e gás vê cair 7,5%, para 3522, o número de registos no Portal da Queixa. É o sétimo mais reclamado.

Telecom, TV e Média

É o mais reclamado, com as operadoras a dominarem, com 11 270 queixas. Meo é o mais reclamado: 4675 (-12,2%). Um ano marcado por um grande número de reclamações relacionadas com os serviços de valor acrescentado, 587.

Transportes

Atrasos, supressões e greves geraram 5875 queixas nos transportes públicos. CP lidera (545) mas a TST foi quem mais subiu: 150%, para 393.