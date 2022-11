Mais de 40% das empresas admitem diminuir laboração

Inquérito da AEP relativo a setembro mostra como está a ser combatida a crise. Há quem já modifique produtos ou encerre unidades de produção.

A resposta das empresas ao aumento dos custos de produção está a ser feita de várias formas, mas a preferencial é a redução da atividade. Um inquérito feito em setembro pela Associação Empresarial de Portugal (AEP) mostra que 42% das empresas preveem reduzir até 25% da atividade regular devido ao impacto dos custos da energia. A maioria pede menos impostos.

Ao JN, a AEP enumera vários fatores que "constituem um forte bloqueio ao normal funcionamento da atividade empresarial". O agravamento dos custos energéticos é o mais óbvio, porém as empresas também estão a sentir os impactos do agravamento dos custos com transporte e logística, da inflação e escassez de matérias-primas. Algumas destas dificuldades são motivadas pelas restrições do lado da oferta e pelas disrupções nas cadeias de produção e distribuição, que ainda não estão estabilizadas desde a pandemia.