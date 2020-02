Mais de metade das linhas de comboio precisam de obras

Diogo Ferreira Nunes Hoje às 07:59 Facebook

Twitter

Partilhar

Pontes, viadutos, estradas e linhas de comboio precisam de investimento urgente.

O aviso é deixado esta sexta-feira pelo Tribunal de Contas (TdC) numa auditoria à operacionalidade de infraestruturas e transportes e à execução do plano estratégico para o setor entre 2014 e 2020 (PETI3+).

O principal problema está nas linhas de comboio. "O estado de condição de 62,2% da via ferroviária é inferior a satisfatório", assinala o tribunal a partir dos dados da IP - Infraestruturas de Portugal. "Os resultados dos indicadores evidenciam risco material de inoperacionalidade de infraestruturas de transportes", sinaliza a entidade liderada por Vítor Caldeira.

Embora "não represente risco de segurança de utilização de infraestrutura", esta situação implica que, ao mínimo risco de falha, é necessário adequar as condições de circulação na via, "através da limitação de velocidade e/ou de carga, de restrições de via". No limite, poderá ser imposta a "limitação de circulação".

O TdC refere mesmo que 15,1% da via ferroviária está em estado insatisfatório, ou seja, "necessita de investimento urgente". Apenas 11,3% das linhas de comboio estão em bom estado e não vão precisar de qualquer intervenção nos próximos anos.

Apesar dos pedidos de investimento urgentes do TdC, vai ser preciso esperar até ao final de 2023 para ficarem concluídas as obras mais urgentes. Este é o prazo esperado para o final do Ferrovia 2020.

Embora com balanço menos negativo, o TdC também avaliou o estado da rede rodoviária. Perto de um quarto do piso das estradas nacionais (22,7%) está abaixo do estado satisfatório. E há mesmo 3,5% do pavimento que precisa de investimento. No caso das pontes e viadutos, 9,2% destas infraestruturas requerem atenção da IP.

Só que nas pontes e viadutos rodoviários os dados estão dispersos por 14 concessões e pelas câmaras (estradas municipais). Ou seja, "a informação sobre o estado da rede cabe às respetivas concessionárias ou ao Instituto da Mobilidade e dos Transportes; a informação sobre o estado de conservação das obras de arte sob gestão municipal cabe aos respetivos municípios".

Detalhes

62,2%

As linhas de comboio são as mais problemáticas: 62,2% estão em estado inferior a satisfatório e requerem atenção constante por parte da Infraestruturas de Portugal.

22,7%

Pavimento das estradas nacionais está abaixo do estado satisfatório em 22,7% das vias rodoviárias. Há mesmo 3,5% do pavimento que precisa de investimento imediato.