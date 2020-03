Perante a pandemia decorrente da Covid-19, vários sindicatos têm multiplicado denúncias de patrões que estarão a obrigar os seus trabalhadores a gozar as férias de imediato, uma vez que fecharam temporariamente as portas ou reduziram abruptamente a atividade. A imposição do empregador é legal? Quais são os direitos do trabalhador? E se a empresa entrar em lay-off?

