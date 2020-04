Marcelo otimista: banqueiros estão "mobilizados para ajudar a economia portuguesa"

Mariana Albuquerque Hoje às 18:28, atualizado às 18:39 Facebook

O presidente da República afirmou esta segunda-feira que encontrou nos banqueiros portugueses um estado de espírito "de grande mobilização no sentido de ajudar a economia portuguesa". Linhas de crédito já estão a chegar às empresas.

"Saio desta reunião com a sensação de que a banca portuguesa está a acompanhar de forma muito atenta a realidade do nosso país, o que se vive nas famílias e nas empresas", afirmou Marcelo Rebelo de Sousa, terminado o encontro, por videoconferência, com os presidentes dos cinco maiores bancos portugueses (CGD, BCP, Novo Banco, Santander e BPI).

Linhas de crédito a chegar às empresas

"Saio também com a ideia de que a banca tomou iniciativas próprias, para além das tomadas pelo Governo", acrescentou. O chefe de Estado anunciou que a banca já começou o processo para colocar no terreno o financiamento previsto nas medidas, recordando, contudo, ser "um processo que demora tempo".

Mesmo assim, as linhas de crédito "já chegaram, estão a chegar ou vão chegar nos próximos dias e próximas semanas às empresas portuguesas".

Marcelo Rebelo de Sousa elogiou ainda a "maturidade" revelada pelos portugueses, no mês de março, nas suas relações com a banca. "A forma como os portugueses recorreram à moratória, nuns casos para alívios, noutros para terem um pé-de-meia, a pensar no futuro, foi com grande maturidade", sublinhou.

O presidente da República vai ouvir esta terça-feira o presidente da Associação Portuguesa de Bancos e o governador do Banco de Portugal.