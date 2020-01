Marcelo promulga diploma para novas matrículas automóveis

Hoje às 20:08 Facebook

O Presidente da República promulgou esta quarta-feira o diploma do Governo que altera o regulamento do número e chapa de matrícula, o código da estrada e o regulamento da habilitação legal para conduzir, segundo o site da Presidência.

Ao abrigo do diploma do Governo, o Instituto da Mobilidade e dos Transportes (IMT) já admitiu, numa mensagem a agentes do setor automóvel, que as novas matrículas dos carros poderão deixar de exibir a área amarela com o ano e o mês do seu primeiro registo.

As alterações à regulamentação dizem respeito à mudança da série de matrículas 00-AA-00 para AA-00-AA, cuja alteração foi aprovada em Conselho de Ministros a 19 de setembro de 2019, introduzindo novas combinações de carateres e um formato que harmoniza o modelo português com o da generalidade dos Estados da União Europeia.

A passagem para a nova série de matrículas, constituída por dois grupos de letras e outro central de dois algarismos, estava prevista para o final de 2019, mas as vendas do setor automóvel ainda não atingiram o fim da atual série.