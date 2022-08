Marcelo sobre caso Endesa: "Empresas não devem ter intervenções alarmistas"

O presidente da República considera que o despacho do Governo que condiciona o pagamento do Estado à Endesa de uma validação do secretário de Estado da Energia é um procedimento "interno". Marcelo Rebelo de Sousa pede aos privados para terem atenção à sua responsabilidade social.

O presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta quinta-feira que as empresas petrolíferas devem ter "responsabilidade social", "bom senso" e não fazer "intervenções alarmistas ou especulativas que criem perturbação na comunidade". O comentário vem na sequência da polémica com a Endesa, cujo presidente disse numa entrevista, na semana passada, que a fatura da luz podia subir 40% em agosto.

"Por causa da guerra, as empresas petrolíferas tiveram ganhos excecionais, que não só por mérito das suas qualidades de gestão, mas também resultado da situação vivida", disse Marcelo de Rebelo da Sousa, à margem da visita ao futuro recinto da Jornada Mundial da Juventude.

ERSE deve esclarecer

O presidente da República disse ainda que o despacho do primeiro-ministro que condiciona o pagamento do Estado à Endesa de uma autorização do secretário de Estado da Energia, João Galamba, trata-se de um procedimento "interno". "Os portugueses têm direito a saber como é a fatura. (...) A ERSE [Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos] procedeu a esse esclarecimento, mas talvez fosse melhor tornar tudo ainda mais esclarecedor", avisou.