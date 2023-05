Março foi o mês com mais crédito à habitação dos últimos 15 anos

É preciso recuar a outubro de 2007 para encontrar um valor acima dos 1795 milhões emprestados. Taxa de variação do preço das casas é maior no Interior.

O volume de empréstimos concedidos a particulares para compra ou reabilitação de casas atingiu, em março, o valor mais alto dos últimos 15 anos e meio. Os dados do Banco de Portugal mostram que o montante de créditos à habitação concedidos a particulares foi de 1795 milhões de euros, só comparáveis aos 1875 milhões de euros emprestados em outubro de 2007. Na base deste aumento está a valorização das casas que deixou de ser exclusiva das grandes cidades e atinge com força o Interior. Hoje, o Parlamento debate o sistema bancário, o crédito à habitação e os "lesados da banca" a pedido do Chega.