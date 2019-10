Mário Guedes: Setor mineiro poderá duplicar peso no PIB dentro de dez anos

Hoje às 13:37 Facebook

O ex-diretor-geral da Energia e Geologia, associate da FIRMA, fez esta manhã, uma apresentação do panorma atual do país ao nível do setor mineiro e apresentou expetativas para o futuro.

Dentro de dez anos, o setor mineiro poderá representar mais 2500 postos de trabalho (500 deles diretos), irá duplicar o atual peso no PIB e permitirá um incremento da economia na ordem dos 5 mil milhões, segundo afirmou Mário Guedes, esta manhã, no Portugal Mobi Summit.

O ex-diretor geral de Energia e Geologia, associate da FIRMA, começou por lembrar que Portugal tem "uma longa tradição mineira e um potencial para a atividade mineira bastante alargado". E concretizou que o nosso país é o segundo a nível europeu no que respeita ao volfrâmio e o terceiro maior produtor de cobre, sendo ainda um produtor de referência de zinco.

Mário Guedes salientou que o cobre é o metal da eletrificação por excelência e que a produção tem crescido com o aumento da procura. Apresentou ainda dados segundo os quais a quantidade de cobre reciclado tem tendência a subir.

