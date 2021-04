Maserati lançou o primeiro SUV Levante híbrido e chega a Portugal em junho

Reis Pinto Hoje às 11:31 Facebook

A Maserati apresentou, no Salão Automóvel de Xangai, o Levante Hybrid, primeiro SUV eletrificado da marca italiana, com uma potência máxima de 330 cavalos, que recorre a um sistema de 48 volt (Mild Hybrid). As primeiras unidades deverão ser entregues ao mercado português em junho.

O Levante é o segundo modelo eletrificado da marca do Tridente (o primeiro foi o Ghibli), prenunciando uma tecnologia que se estenderá a todos os modelos da Maserati.

A marca salienta que o Levante "oferece performance e agilidade, e, simultaneamente, poupa combustível e reforçando a dedicação da marca do Tridente ao prazer de condução e ao luxo. O resultado é um SUV híbrido que conserva o distintivo rugido de todos os Maserati".

O novo Levante, disponível apenas com tração integral, combina um motor a gasolina de quatro cilindros e 2.0 litros com um sistema híbrido de 48 Volt, que recupera energia durante a desaceleração e travagem, e pesa menos que as versões com motor de seis cilindros equivalentes (sejam Diesel ou a gasolina). A Maserati assegura que a colocação da bateria na traseira melhora a repartição do peso, "sem comprometer a capacidade de carga nem o ótimo equilíbrio de massas do veículo".

A potência de 330 cv e o binário máximo de 450 Nm, disponível logo a partir das 2250 rpm, permitem ao Levante uma velocidade máxima de 240 km/h e aceleração 0-100 km/h cumprida em 6 segundos.

Nova cor

A versão de lançamento do Levante Hybrid tem uma nova cor metalizada de tripla camada, denominada Azzurro Astro, disponível enquanto parte do programa de personalização da marca, o Maserati Fuoriserie.

No exterior, o azul (tonalidade escolhida para identificar automóveis híbridos da marca), marca presença nas três emblemáticas saídas de ventilação laterais, nas pinças de travão e no logótipo colocado no pilar C. O mesmo tom de azul reaparece no interior do veículo, especificamente nas costuras dos bancos.

O Levante Hybrid usa o novo programa Maserati Connect (acessível através de uma App), que permite ter o veículo sempre conectado, alertando o condutor quando for necessário, por exemplo, efetuar uma manutenção periódica.

O novo SUV, que pesa 2.090 quilos, mede cinco metros de comprimento, tem 1,95 metros de largura e uma altura de 1,7 metros. A bagageira tem uma capacidade de 580 litros.