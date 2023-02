Maserati vai ter novo stand de vendas no Porto

R.P. Hoje às 18:47 Facebook

A Maserati vai inaugurar, esta quinta-feira, o seu novo conceito de loja, no Porto​ ​​​. A abertura deste salão de exposição e de serviço irá, também, marcar uma nova era para a marca italiana de automóveis desportivos de luxo em Portugal.

Em parceria com a C. Santos VP, um dos mais importantes grupos de retalho automóvel do nosso país, em Portugal, a marca do Tridente irá abrir o seu novo de ponto de vendas e serviço para "potenciar as aspirações de crescimento de ambas as empresas no mercado dos automóveis de luxo", refere a marca em comunicado.

A abertura do salão de exposição. situado na Zona Industrial do Porto, irá marcar uma nova era para a marca no nosso país, com um conceito de concessionário projetado para "oferecer uma experiência inovadora".

"Estamos verdadeiramente encantados por anunciar a nossa parceria com a C. Santos VP no Porto. Esta abertura representa um passo importante para a implementação ativa da nossa iminente ofensiva de modelos: o nosso SUV Grecale, o novo GranTurismo, os nossos superdesportivos MC20 e MC20 Cielo e a nossa gama eletrificada Folgore. A C. Santos VP possui uma forte presença local, um sólido conhecimento do nosso mercado, e uma verdadeira ambição de ser parte da nova e bem-sucedida era da Maserati'," explica Elisa Weltert, Managing Director da Maserati Southern Europe.

Miguel Costa, diretor-geral de Automóveis de luxo da C. Santos VP, destacou a satisfação em "termos sido nomeados para representar a marca do Tridente". "Temos trabalhado com a equipa da Maserati, que tem sido incansável nos seus esforços para no permitir inaugurar um muito exclusivo e diferenciado salão de exposição, dado que será o primeiro criado sob um novo conceito de loja da Maserati, em que pode ser vivida uma experiência de marca a 360º", afirmou.

A Maserati produz uma gama de automóveis desportivos, encabeçada pelo topo de gama Quattroporte, e do seu portefólio consta ainda a berlina desportiva Ghibli, o Levante (primeiro SUV da marca), e o Grecale, o mais recente SUV, também disponíveis em versões híbridas..

Uma gama completa, equipada com motores híbridos de quatro cilindros, e V6 e V8 a gasolina, com tração traseira e integral, que incorpora o ADN de performance da marca do Tridente. O topo da gama é ocupado pelo superdesportivo MC20 e pelo descapotável MC20 Cielo, animados pelo motor V6 Nettuno, que incorpora tecnologias derivadas da F1.

A partir de 2025, todos os modelos da Maserati serão propostos numa versão totalmente elétrica, e toda a gama da Maserati será movida apenas a eletricidade a partir de 2030.