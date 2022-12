Médio Tejo quer dar um salto qualitativo na captação de investimento

Hoje às 16:09 Facebook

Comunidade Intermunicipal tem uma visão de desenvolvimento que assenta em vários setores. Em nome da coesão do território.

O Médio Tejo tem uma localização central, sem perder a proximidade à capital, Lisboa (perto de uma hora de viagem). Nas imediações da região encontram-se, igualmente, o oceano Atlântico, a fronteira espanhola e a segunda cidade mais importante do país, o Porto. O turismo, náutico e religioso, é um ponto forte da região. No entanto, a Comunidade Intermunicipal (CIM) tem uma visão mais larga, pretendendo atrair investimento de várias indústrias, objetivo que passa pela calibração de uma estratégia de coesão territorial do país capaz de potenciar a utilização dos fundos europeus.

"É imperativo que a região aproveite o novo período de programação comunitária com o objetivo de renovar o seu modelo competitivo. Uma das nossas metas para o próximo período de programação comunitária, passa pela promoção de um ecossistema de atração de empresas e captação de investimento na lógica da diversificação e de setores estratégicos", explica Anabela Freitas, presidente do Conselho Intermunicipal do Médio Tejo.

Fátima, enquanto ícone do turismo religioso, e Castelo de Bode, referência máxima para os desportos náuticos, monopolizam muito a atenção. No entanto, a região apresenta outras mais-valias, porventura menos faladas. "Conforme lembra Miguel Pombeiro, secretário executivo da CIM do Médio Tejo, "o politécnico de Tomar e o Tagusvalley são outras das mais-valias da Região Centro em termos de capacitação de recursos humanos e para o desenvolvimento de projetos de investigação".

A dinâmica desejada pela CIM do Médio Tejo, composta por 13 municípios (Abrantes, Alcanena, Constância, Entroncamento, Ferreira do Zêzere, Mação, Ourém, Sardoal, Tomar, Torres Novas, Vila Nova da Barquinha, Sertã e Vila de Rei), dá particular atenção ao investimento da diáspora. Entre os próximos dias 15 e 17 de dezembro, Fátima irá acolher os Encontros PNAID 2022, que dão continuidade aos Encontros de Investidores da Diáspora. Serão os primeiros desde que foi aprovado o Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora, em 2020. O primeiro dia será para a receção dos participantes, mas no dia 16 estarão presentes vários responsáveis autárquicos, regionais e alguns membros do Governo, sinal de que a diáspora é uma aposta séria ao nível das políticas de atração do investimento.