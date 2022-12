Médio Tejo tem no céu o limite ao crescimento

Duarte Pernes Hoje às 16:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Região tem vindo a modernizar-se em áreas como a do turismo e no incentivo à entrada da iniciativa privada nos seus municípios.

A Região do Médio Tejo vem assumindo uma importância crescente, até pela sua localização central no país, em termos da captação de investimento, essencialmente vindo da diáspora. Este é, aliás, um dos motivos pelos quais, nos próximos dias 15, 16 e 17 de dezembro, se irão desenrolar, na cidade de Fátima, os "Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora 2022" (PNAID), coorganizados pela Câmara Municipal de Ourém e pela Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo (CIMT), em parceria com a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro.

Miguel Pombeiro, secretário executivo da CIMT, realça precisamente o turismo como sendo um dos chamarizes fortes da região para a atração de capital externo. "O Médio Tejo tem uma oferta turística muito rica e diversificada. No âmbito patrimonial temos, por exemplo, o Convento de Cristo em Tomar, que é Património Mundial. Depois, existe uma componente náutica que cada vez tem mais peso, em torno da albufeira do Castelo de Bode. E, claro, há a questão do eixo religioso muito assente em Fátima, mas também em Constância ou em Sardoal", explicou o responsável.

PUB

Para além da perspetiva turística, o secretário executivo da CIMT destaca igualmente o trabalho realizado em todos os municípios do Médio Tejo em termos da criação de estímulos para a ação dos empresários. "Cada concelho tem perfeitamente definido um conjunto de incentivos e interlocutores para o apoio ao investimento privado, que é algo muito valorizado neste território", referiu.

Em paralelo, há a realçar a atenção conferida pela região às questões de cariz ambiental e que lhe valeu uma recompensa do Fundo para uma Transição Justa. "Trata-se de um mecanismo que compensa as regiões que fizeram um esforço na transição energética e nós, por termos desativado a central a carvão do Pego, somos beneficiários dele", contou Miguel Pombeiro. Uma das principais finalidades deste fundo, segundo o próprio acrescenta, "visa a diversificação económica, apoiando projetos de PME e não só, o que é mais um argumento para que o Médio Tejo seja encarado como tendo potencial para a localização empresarial".

Turismo náutico

No município de Castelo de Bode foi criada uma estância especialmente dedicada à atividade do wakeboard. A promoção dos recursos hídricos e náuticos é uma bandeira do turismo na região.

Politécnicos

Os politécnicos de Tomar e de Santarém são outras das mais-valias da Região Centro "em termos de capacitação de recursos humanos em vários níveis de qualificação".