Menos de metade das declarações com reembolso

Fisco deu ordem para devolver mais de 2,5 mil milhões. Cerca de 870 mil contribuintes pagaram imposto.

A Autoridade Tributária (AT) já liquidou mais de 4,8 milhões de declarações de IRS, mas menos de metade deu origem a reembolso dos contribuintes, de acordo com os dados enviados ao JN/Dinheiro Vivo pelo Ministério das Finanças, atualizados até à manhã de ontem.

Desde o arranque do prazo, o Fisco recebeu 5,4 milhões de declarações do Modelo 3 referentes aos rendimentos de 2020. Destas, liquidou 4 823 479, sendo que 2 344 595 deram origem a reembolso, correspondendo a 48,6%.

Até ao dia de ontem, o montante associado às devoluções ascendia a 2510 milhões de euros. Neste montante incluem-se os reembolsos que já chegaram à conta bancária dos contribuintes, mas também os que já tiveram ordem de pagamento. De acordo com os dados, o reembolso médio é de 1070 euros.

Mas houve 18% de contribuintes que tiveram de pagar imposto, ou seja, durante o ano passado entregaram ao Estado menos do que o devido. O apuramento deu origem a uma nota de cobrança. Isso aconteceu a 869 898 contribuintes que, no total, já pagaram 1,2 mil milhões de euros aos cofres públicos.

Um terço das declarações liquidadas (1,6 milhões) não deram origem a qualquer nota, ou seja, correspondiam ao valor do imposto final dos contribuintes.

Tal como já foi noticiado pelo JN/Dinheiro Vivo, os contribuintes deverão receber, este ano, um reembolso mais magro, devido a dois fatores que se conjugam. Por um lado, o ajustamento das tabelas de retenção na fonte, iniciado com o aumento dos escalões em 2018 e que aproxima a taxa mensal ao valor real do IRS, faz encolher o montante a devolver quando o Fisco acerta contas.

Por outro, houve menos despesas declaradas através do portal e-Fatura. Os cálculos indicam que se verificou uma quebra superior a 5% nas faturas emitidas e comunicadas ao Fisco, face a 2019, com quebras mais significativas nas despesas com educação (menos 45%), passes sociais (menos 38%) e restauração e alojamento (menos 26,2%).

Mais de 2,3% de declarações

A entrega do IRS começou a 1 de abril e termina hoje. O JN/DV pediu dados comparáveis a 2020, mas apenas estavam disponíveis até segunda-feira, dia 28. Face ao ano passado, já foram recebidas pela Autoridade Tributária 5 435 154, o que representa um crescimento de 2,3%. A AT tem até 31 de julho de fazer a liquidação e até ao final de agosto para proceder ao reembolso.

Automático

1,7 milhões de declarações

Das declarações de IRS entregues à Autoridade Tributária, 1,7 milhões (31%) foram-no através do IRS Automático.