Mercado de carros usados cresce enquanto o de novos cai

Automóveis importados já correspondem a mais de um terço das vendas das unidades saídas da fábrica. São maioritariamente movidos a gasóleo e têm entre dois e sete anos.

Motor 1.6 a gasóleo com cinco anos e meio de matrícula. Este é o perfil de um carro usado importado em Portugal, o único ramo do comércio automóvel que cresceu no ano passado e que até contou com um impulso dos trabalhadores ligados aos transportes tipo Uber (TVDE). As vendas de ligeiros de passageiros novos caíram 2% no ano passado.

Em 2019, foram importados 79 459 automóveis em Portugal, mais 2,9% do que no ano anterior, segundo os dados divulgados pela Associação Automóvel de Portugal (ACAP). Estes usados já representam mais de um terço do mercado nacional.