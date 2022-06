Mercado de "cromos" digitais atinge dezenas de milhões em 2021

É comum que um quadro de Picasso, de Botticelli ou do mestre Van Gogh possa atingir muitos milhões de dólares em leilões internacionais. Mas, no ano passado, entrou para o top 10 um tal de "Beeple", nascido em 1981, autor de "Everydays: the first 5000 days". Uma colagem digital com cinco mil imagens da vida de um vulgar designer gráfico norte-americano foi leiloada pela Christie"s nova-iorquina por 69,346 milhões de dólares (65 milhões de euros).

O mercado de NFT ("non fungible token" ou ativo não fungível) negociado em plataformas digitais inclui peças de arte digital ainda mais caras. O "The merge" foi vendido, em fevereiro deste ano, por 91,8 milhões de dólares (cerca de 85,6 milhões de euros) a um total de 28 893 colecionadores. A imagem digital de um ponto branco aumenta à medida que mais investidores a adquirem e pensa-se que, um dia, consistirá apenas num quadrado branco. O interesse na participação estimula a entrada de mais investidores, que impulsionam o valor da mesma.

Milionários das cripto