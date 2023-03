Mercadona aumenta em 77% faturação em Portugal para 737 milhões

JN/Agências Hoje às 12:11 Facebook

A cadeia espanhola de supermercados Mercadona registou em 2022 vendas de 737 milhões de euros em Portugal, mais 77,6% face a 2021, e um prejuízo de 50 milhões, que compara com 64 milhões de euros negativos no ano anterior.

Na apresentação dos resultados feita esta terça-feira em Valência, o presidente da empresa líder de mercado em Espanha, Juan Roig, avançou que a Mercadona prevê investir 280 milhões de euros em Portugal ao longo de 2023.

No ano passado, as vendas consolidadas em base constante da Mercadona aumentaram 11%, para 31.041 milhões de euros. Deste total, 30.304 milhões correspondem à faturação da empresa em Espanha e os restantes 737 milhões de euros são relativos a Portugal, onde conta atualmente com 39 lojas.

Em 2021, as vendas da Mercadona nas 29 lojas que então detinha em Portugal tinham sido de 415 milhões de euros.

Ao longo de 2022, a Mercadona diz ter criado mais de três mil novos postos de trabalho, dos quais mil em Portugal, tendo fechado o ano com uma equipa de 99 mil pessoas, "todas com contrato efetivo".

Em 2023, a Mercadona prevê investir 1100 milhões "para continuar a impulsionar o seu plano estratégico de transformação", sendo que, desse total, 280 milhões se destinam a Portugal.