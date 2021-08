Mercadona procura 100 funcionários para novas lojas

Zulay Costa Hoje às 16:20 Facebook

A Mercadona anunciou que vai dar início ao processo de recrutamento para as novas lojas de Setúbal e Montijo, que abrirão portas no próximo ano. Para estes novos supermercados, a Mercadona procura mais de 100 colaboradores para todas as secções, em regime de Part-Time e Full-Time.

Os novos espaços representam "um grande passo no projeto de expansão que a Mercadona tem vindo a desenvolver em Portugal desde 2016", refere a empresa. Segundo a mesma, as novas ofertas de emprego agora disponíveis "mantêm o compromisso de formar uma equipa focada na excelência e no serviço" e garantindo "qualidade e estabilidade laboral. Para isso, além de um salário "atrativo" e contrato de efetividade desde o primeiro dia, aposta na formação e na progressão na carreira.

Em paralelo, a Mercadona "já tem em curso o recrutamento para as lojas que continuará a abrir na região norte, também em 2022, em Guimarães, Braga e Póvoa de Varzim", acrescenta a empresa. Os interessados nas diferentes ofertas de emprego disponíveis podem apresentar a sua candidatura no site da Mercadona, acedendo à secção "Emprego" e submetendo o seu currículo.

Atualmente a empresa conta com 24 lojas em Portugal, nos distritos do Porto, Braga, Aveiro e Viana do Castelo. Este ano prevê "investir 150 milhões de euros e recrutar um total de 600 pessoas, com contrato de efetividade desde o primeiro dia".