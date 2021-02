Mercadona quer contratar 500 pessoas e abrir mais nove lojas

Ana Marcela DV/JN Hoje às 07:53 Facebook

Twitter

Partilhar

Cadeia de supermercados está a construir na Póvoa de Varzim nave logística, num investimento de cerca de 20 milhões.

A Mercadona prepara a abertura de nove supermercados neste ano e a contratação de mais 500 trabalhadores. Cinco novos súperes nascem no Grande Porto, dois no distrito de Braga e os restantes no de Aveiro, elevando para 29 a rede de lojas da cadeia espanhola no país, o seu primeiro mercado de internacionalização.

O retalhista não adianta os valores de investimento previstos para o plano de expansão em 2021, depois de no ano passado ter investido 140 milhões de euros. Na Póvoa do Varzim está a construir uma nave de 50 mil metros quadrados, num investimento de cerca de 20 milhões de euros, com abertura prevista para 2022.

As novas unidades

"Iremos abrir nove lojas em 2021, mantendo-nos centrados no objetivo que havíamos definido para a expansão deste ano em Portugal. Com isso, iremos contratar mais de 500 novos colaboradores e potenciar um emprego estável e de qualidade", adianta Joana Ribeiro, diretora de relações Externas da Mercadona no distrito do Porto. Números a somar aos 1700 colaboradores da cadeia em Portugal.

É no distrito do Porto que se concentra o maior número de aberturas, com cinco novos súperes no Porto (Rua Diogo Botelho), Matosinhos (Rua Óscar da Silva e Rua Veloso Salgado - Leça da Palmeira, junto à Exponor), Vila do Conde (Av. General Humberto Delgado), Felgueiras (Rua Dom Manuel I, junto ao Estádio Dr. Machado de Matos) e Valongo (Av. Oliveira Zina).

Braga e Aveiro

PUB

Em Braga, a cadeia conta abrir duas lojas, uma em Guimarães (Freguesia de Silvares - N206, junto à igreja de Silvares) e a outra em Famalicão (Rua S. Julião - junto ao Estádio Municipal), o mesmo número previsto para Aveiro. No distrito será Espinho (Rua 19, junto ao acesso a A29) e Santa Maria da Feira (Rua de Santo André) a absorver os novos espaços.

"Todas as lojas que abrimos em Portugal respondem ao novo modelo de loja eficiente que a empresa tem vindo a implementar em toda a cadeia desde 2016 e as lojas com este modelo têm uma área de venda aproximada de 1900 m2", adianta Joana Ribeiro.

PARTICULARIDADES

Carregamento elétrico

As novas lojas da Mercadona - à semelhança do movimento que também tem vindo a ser feito por cadeias concorrentes como Auchan, Lidl ou Pingo Doce - irão ter pontos de carregamento elétrico no parque de estacionamento.

Economia circular

No parque industrial de Laúndos, Póvoa de Varzim, estão a construir uma nave na plataforma da Logifruit, que servirá para albergar um sistema de limpeza de caixas de plástico reutilizáveis na Mercadona. Ainda não foi divulgado os números de pessoas a contratar.