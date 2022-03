Mercedes CLS da GNR do Porto já efetuou 15 transportes urgentes de órgãos

Reis Pinto Hoje às 11:00 Facebook

O transporte urgente de órgãos entre vários centros hospitalares de todo o território continental português é uma das missões da GNR. Uma das viaturas que assegura essa tarefa que salva vidas é um Mercedes CLS 350 CDI, do Destacamento de Trânsito do Porto, que, desde o verão de 2021, já assegurou o transporte de 15 órgãos, de um total de 227 a nível nacional.

Mercedes CLS do Destacamento de Trânsito do Porto da GNR já efetuou 15 transportes de órgãos Foto: DR

A unidade, matriculada em 2010, foi recentemente alvo de intervenções técnicas na Sociedade Comercial C. Santos. "A viatura foi-nos entregue no ano passado. Teve de ser submetida a algumas reparações a fim de contribuir para que a segurança da mesma e a performance estivessem maximizadas e otimizadas", explicou o capitão Luís Paulino, comandante do Destacamento de Trânsito do Porto da GNR.

O automóvel já executou 15 transportes de órgãos, que permitiram salvar outras tantas vidas, numa missão de que os militares da GNR se sentem orgulhosos.

"A importância desta missão, que é bastante nobre, é devida ao facto de, pela infelicidade de algumas vidas se perderem, nós conseguirmos contribuir para salvar outras. Pelo que a desempenhamos com muito gosto e agrado, tendo em conta o seu objetivo nobre", sublinhou o capitão Luís Paulino.

Quase 280 vidas salvas

A GNR realizou, em 2021, um total de 277 transportes urgentes de órgãos em todo o país e o Destacamento de Trânsito do Porto, de acordo com Luís Paulino, completou 25 missões, 15 das quais asseguradas pelo Mercedes CLS.

Para a GNR é, também, importante comunicar esta nobre missão. "Ao longo dos anos tem-se tentado que a imagem das forças de segurança seja melhorada e que haja um conhecimento por parte da sociedade de que esta é uma missão que nós também desempenhamos e que contribui para que haja vidas salvas e para melhorar aquilo que é a sociedade a funcionar como um todo", defende Luís Paulino.

Rapidez e segurança

O Mercedes-Benz CLS 350 CDI tem motor 3.0 diesel, de seis cilindros e 224 cv. Com caixa de velocidades automática AMG SPEEDSHIFT MCT de sete velocidades, acelera, de acordo com os dados da marca, dos 0 aos 100 km/h em sete segundos, atingindo uma velocidade máxima de 246 km/h, com um consumo médio de gasóleo de 7,6 l/100 km.

A missão pressupõe, de acordo com o comandante do Destacamento de Trânsito do Porto da GNR, que se consiga efetuar em segurança a ligação entre o ponto de recolha e o de entrega no mais curto espaço de tempo possível, no sentido de manter órgão nas melhores condições possíveis.

"Convém ter um veículo que realmente transmita segurança na condução e que tenha uma performance que leve a que a missão seja executada o mais rápido possível e com a maior segurança possível, tanto para os nossos militares, como para os outros cidadãos que circulam nas vias por onde o transporte é feito", revelou Luis Paulino.

O comandante Destacamento de Trânsito do Porto destacou as qualidades dos veículos específicos para esta missão da GNR.

"Com esta viatura, conseguimos evoluir naquilo que fazíamos com os nossos veículos de patrulha, que eram os veículos "normais". Neste caso, conseguimos, de facto, subir de nível e conseguir fazer esse serviço de forma mais rápida, eficiente e segura", afirma o entrevistado.

"Grande parte dos serviços de transporte que fazemos é Porto-Lisboa. Portanto, é uma distância de 300 km, que tem que ser feita no mais curto prazo possível. Este veículo, em particular, ajuda a isso", conclui o comandante do Destacamento de Trânsito do Porto da GNR.