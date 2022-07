Mercedes lança o T, um novo monovolume compacto

Reis Pinto Hoje às 12:26 Facebook

Foi lançado em Portugal o T, um novo monovolume da Mercedes-Benz Classe, que combina dimensões exteriores compactas com uma boa oferta de espaço interior, com tecnologia e acabamentos típicos da marca alemã. Disponível, nesta fase de lançamento, com motorizações a gasolina e a Diesel, a gama será alargada, no último trimestre deste ano, com o EQT, uma versão 100% elétrica.

Apresentado na Soc. Comercial C. Santos, na Maia, o T tem 4,49 metros de comprimento, 1,85 de largura e 1,81 de altura, destacando-se pelo volume de carga, que varia entre 520 litros e 2127 litros. O plano do porta-bagagens está a apenas 561 milímetros do solo, o que facilita a carga. Para mais tarde anuncia-se uma variante com uma maior distância entre eixos, permitindo transportar até sete pessoas.

O T modelo tem múltiplos espaços de arrumação e o equipamento de série inclui, entre outros elementos, sistema multimédia MBUX (Mercedes-Benz User Experience) de ecrã tátil de 7 polegadas com integração de smartphone, volante multifunções com botões Touch Control, ar condicionado, arranque sem chave e painel de instrumentos com ecrã a cores de 5,5 polegadas.

O MBUX apresenta um software de autoaprendizagem, ecrã de alta resolução, integração de smartphones com o Apple Car Play e o Android Auto, e os mais comuns sistema mãos-livres Bluetooth e rádio digital.

Assistência à condução

O Classe T tem de série diversos sistemas de assistência à condução, que incluem Assistente de Arranque em Subidas, Crosswind Assist, ATTENTION ASSIST, o sistema de aviso de fadiga, Assistência de Travão Ativo com função de tráfego transversal, Assistente Ativo de Faixa Ativa, Assistente de Ângulo Morto e Assistente de Limite de Velocidade.

Também de série são os sete airbag incluindo um central entre o condutor e o passageiro da frente.

Motorizações

O Classe T está disponível com um motor 1.5 diesel de 116 cv (T 180 d) e um motor 1.3 a gasolina, com 102 cv (T 160) ou 131 cv (T 180), todos com quatro cilindros. Além da caixa de velocidades manual de série, o motor diesel está disponível em opção a transmissão de dupla embraiagem de sete velocidades (DCT), que custa mais 2500 euros.

Os preços do novo Mercedes-Benz Classe T começam nos 27 199 euros do T 160, enquanto o T 180 custa a partir de 28 148 euros. A variante diesel tem preços a partir de 33 080 euros.

No lançamento, estarão disponíveis dez cores diferentes, incluindo seis metalizadas. A cor rubellite vermelho metálico estará disponível neste segmento exclusivamente para o Classe T.

Para o último trimestre do ano está prevista a chegada do ETQ, a variante 100% elétrica do modelo.