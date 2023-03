Metade do pessoal do turismo quer ter um segundo trabalho

Um estudo sobre o mercado de trabalho do setor do turismo, coordenado pela Universidade de Aveiro, concluiu que quase metade dos trabalhadores do setor está interessada em ter uma profissão paralela.

Esta é uma das conclusões do inquérito a mais de mil profissionais, mas a vontade estende-se a quem é estudante de Turismo. A inflexibilidade dos horários e a difícil compatibilização entre a vida pessoal e a vida familiar são os aspetos mais negativos apontados pelos trabalhadores do setor, mas quase todos estão felizes e realizados nesta área.

Há quem diga que o turismo é a galinha dos ovos de ouro, porque, nos últimos anos, uma boa parte da recuperação da economia portuguesa a ele se deveu. Os números continuam a bater recordes e 2022 foi melhor do que 2019, que já tinha sido o melhor ano de sempre daquele setor. Mas os trabalhadores continuam a apontar-lhe muitas debilidades, ao nível laboral.