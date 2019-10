Mexia: "Sabemos onde queremos chegar, o que temos de descobrir é o caminho que vamos seguir"

Hoje às 10:38 Facebook

"Como vamos viver nas cidades e como nos vamos movimentar é a interrogação que está em cima da mesa", afirmou o CEO da EDP na abertura do Portugal Mobi Summit que decorre campus da Nova SBE, em Carcavelos, até domingo. António Mexia defendeu que os desafios da sustentabilidade são lutas diárias que têm de envolver todos os agentes - dos empresários, aos governos, passando pelas instituições e por cada um de nós. O líder da empresa energética ressalvou igualmente a importância de não só atingir as metas de descarbonização para as próximas décadas, como também de ultrapassá-las com o recurso à investigação e tecnologias.